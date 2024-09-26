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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты 1/2 крейцера Максимилиана II - Бавария

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1/2 крейцера 1851-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1851 0 11851 Золото 0 11852 0 01853 0 21854 0 21855 0 21856 0 11
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