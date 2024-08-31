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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 крейцера 1854 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1854 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1854 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1854
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 крейцера 1854 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 689 проданному на аукционе Russiancoin за 140 RUB. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • Zöttl (1)
Бавария 1/2 крейцера 1854 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 1/2 крейцера 1854 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 140 RUB

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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