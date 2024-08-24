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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1854 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат MDCCCLIV (1854)
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Дукат 1854
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 29

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854
Средняя цена 320 $
Продажи
1 165
Аверс
Реверс
2 гульдена 1854
Средняя цена 230 $
Продажи
1 50
Аверс
Реверс
1 гульден 1854
Средняя цена 170 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1854
Средняя цена 180 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1854
Средняя цена 150 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 крейцера 1854
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1854
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1854
Средняя цена 1 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1854
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1854
Средняя цена 5 $
Продажи
0 3

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854 Выставка немецких товаров
Средняя цена 400 $
Продажи
1 338
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