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1854
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1854
Монеты Баварии 1854 года
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Памятные
Золотые монеты
Дукат MDCCCLIV (1854)
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
30
Дукат 1854
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
29
Серебряные монеты
2 талера 1854
Средняя цена
320 $
Продажи
1
165
2 гульдена 1854
Средняя цена
230 $
Продажи
1
50
1 гульден 1854
Средняя цена
170 $
Продажи
0
4
1/2 гульдена 1854
Средняя цена
180 $
Продажи
0
2
6 крейцеров 1854
Средняя цена
150 $
Продажи
0
7
3 крейцера 1854
Средняя цена
4 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1854
Средняя цена
50 $
Продажи
0
1
Медные монеты
1/2 крейцера 1854
Средняя цена
1 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1854
Средняя цена
15 $
Продажи
0
1
Геллер 1854
Средняя цена
5 $
Продажи
0
3
Памятные монеты
2 талера 1854 Выставка немецких товаров
Средняя цена
400 $
Продажи
1
338
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Период
1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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