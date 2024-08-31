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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1854 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат 1854 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1854 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1854
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1854 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2123 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Бавария Дукат 1854 на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1376 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Бавария Дукат 1854 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Emporium Hamburg - August 1, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 августа 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе HIRSCH - February 11, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе HIRSCH - May 7, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария Дукат 1854 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Бавария Дукат 1854 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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