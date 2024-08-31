Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1854 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1854
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1854 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS62 NGC
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Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 августа 2014
Сохранность XF
Цена
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Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность PROOF
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Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность AU
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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