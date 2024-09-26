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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCLIV (1854) года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат MDCCCLIV (1854) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат MDCCCLIV (1854) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCLIV (1854)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLIV (1854) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3846 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 4750 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
4579 $
Цена в валюте аукциона 4250 EUR
Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
4397 $
Цена в валюте аукциона 3850 EUR
Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU58 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIV (1854) на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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