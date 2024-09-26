Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCLIV (1854) года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год MDCCCLIV (1854)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLIV (1854) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3846 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 4750 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU58 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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