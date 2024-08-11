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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1854 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1854
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Бавария 1/2 гульдена 1854 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1854 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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