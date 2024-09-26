Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1854 года (Бавария, Максимилиан II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1854
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1854 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1542 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.
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