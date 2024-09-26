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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1854 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1854
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1854 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1542 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность
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Бавария 3 крейцера 1854 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 3 крейцера 1854 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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