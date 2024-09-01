Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1854 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,6 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1854
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1854 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7074 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 320 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Где продать?
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