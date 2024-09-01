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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1854 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 6 крейцеров 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1854
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1854 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7074 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 320 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 6 крейцеров 1854 на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Бавария 6 крейцеров 1854 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Бавария 6 крейцеров 1854 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1854 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1854 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1854 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1854 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Бавария 6 крейцеров 1854 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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