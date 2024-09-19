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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1854 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1854
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1854 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 689 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Бавария 1 гульден 1854 на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Бавария 1 гульден 1854 на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Бавария 1 гульден 1854 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1854 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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