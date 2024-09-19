Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1854 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1854
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1854 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 689 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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