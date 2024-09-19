Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1854 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1854
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
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Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
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Дата 20 января 2020
Сохранность MS64 NGC
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Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность XF
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Дата 12 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
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