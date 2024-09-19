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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена 1854 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1854
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Stack's - January 20, 2020
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Stack's - February 12, 2019
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Stack's - February 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе HERVERA - December 19, 2018
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Soler y Llach - December 18, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Бавария 2 гульдена 1854 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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