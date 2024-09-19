Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 2 гульдена Максимилиана II - Бавария

type-coin
type-coin

2 гульдена 1848-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1848 0 581849 0 631850 1 851851 0 621852 0 1121853 1 931854 1 501855 1 471856 1 61
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Все баварские монеты баварские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск