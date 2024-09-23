Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1850 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1472 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 420 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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