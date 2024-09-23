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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена 1850 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1472 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 420 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Бавария 2 гульдена 1850 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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