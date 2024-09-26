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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1850 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат MDCCCL (1850)
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Дукат 1850
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 36

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1850
Средняя цена 430 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 гульдена 1850
Средняя цена 150 $
Продажи
1 85
Аверс
Реверс
1 гульден 1850
Средняя цена 70 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1850
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1850
Средняя цена 85 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 крейцера 1850
Средняя цена 50 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 крейцер 1850
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1850
Средняя цена 180 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1850 Золото
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1850
Средняя цена 3 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1850
Средняя цена 380 $
Продажи
0 10
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