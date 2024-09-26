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Людвиг II
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Монеты Баварии 1850 года
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Дукат MDCCCL (1850)
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
26
Дукат 1850
Средняя цена
6000 $
Продажи
0
36
Серебряные монеты
2 талера 1850
Средняя цена
430 $
Продажи
0
13
2 гульдена 1850
Средняя цена
150 $
Продажи
1
85
1 гульден 1850
Средняя цена
70 $
Продажи
0
9
1/2 гульдена 1850
Средняя цена
65 $
Продажи
0
10
6 крейцеров 1850
Средняя цена
85 $
Продажи
0
8
3 крейцера 1850
Средняя цена
50 $
Продажи
0
7
1 крейцер 1850
Средняя цена
35 $
Продажи
0
9
Медные монеты
2 пфеннига 1850
Средняя цена
180 $
Продажи
0
6
2 пфеннига 1850
Золото
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1850
Средняя цена
3 $
Продажи
0
3
Геллер 1850
Средняя цена
380 $
Продажи
0
10
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Период
1799-1872
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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