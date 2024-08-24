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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1850 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 925 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (2)
Бавария 2 талера 1850 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Бавария 2 талера 1850 на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Бавария 2 талера 1850 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1850 на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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