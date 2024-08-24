Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1850 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 925 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Höhn (2)
- iNumis (1)
- Künker (3)
- Numismatica Luciani (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (2)
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 талера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск