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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1850 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2464 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 525 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (1)
  • Solidus Numismatik (4)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Бавария 1 гульден 1850 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1850 на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария 1 гульден 1850 на аукционе Busso Peus - June 16, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 16 июня 2018
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 1 гульден 1850 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1850 на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1850 на аукционе Solidus Numismatik - February 18, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1850 на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1850 на аукционе Solidus Numismatik - July 19, 2015
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1850 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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