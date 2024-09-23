Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1850 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2464 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 525 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
Сохранность
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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