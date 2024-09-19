Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1850 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,84 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61391 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 3 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 июня 2020
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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