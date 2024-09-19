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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1850 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61391 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 3 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе Heritage - June 4, 2020
Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе Heritage - June 4, 2020
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2020
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
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Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1850 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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