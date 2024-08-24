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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1850 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1905 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1850 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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