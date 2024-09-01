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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1850 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат 1850 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1850 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1850 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1801 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 14500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
12147 $
Цена в валюте аукциона 1800000 JPY
Бавария Дукат 1850 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1801 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Бавария Дукат 1850 на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе VL Nummus - September 17, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Бавария Дукат 1850 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Rauch - November 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Бавария Дукат 1850 на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Бавария Дукат 1850 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1850 на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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