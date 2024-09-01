Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1850 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1850 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1801 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 14500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
12147 $
Цена в валюте аукциона 1800000 JPY
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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