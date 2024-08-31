Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1850 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 24 июля 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Felzmann (2)
- Frühwald (1)
- Künker (1)
- Russiancoin (3)
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск