Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCL (1850) года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год MDCCCL (1850)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCL (1850) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
9608 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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