Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCL (1850) года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат MDCCCL (1850) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат MDCCCL (1850) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCL (1850)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCL (1850) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (1)
  • Dorotheum (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Hess Divo (2)
  • Hess Divo / Künker (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (11)
  • Leu (1)
  • Stack's (2)
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
5002 $
Цена в валюте аукциона 4750 EUR
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
9608 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Dorotheum - November 15, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Stack's - August 14, 2018
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Бавария Дукат MDCCCL (1850) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1850 года Все баварские монеты баварские золотые монеты баварские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск