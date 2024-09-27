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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1850 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 6 крейцеров 1850 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 460 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
Бавария 6 крейцеров 1850 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Бавария 6 крейцеров 1850 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Бавария 6 крейцеров 1850 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1850 на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1850 на аукционе Heritage - April 19, 2016
Бавария 6 крейцеров 1850 на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1850 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1850 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1850 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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