Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1850 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,6 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1850 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 460 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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