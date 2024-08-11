Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1851 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1851
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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