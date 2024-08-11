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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена 1851 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1851
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Anticomondo - March 2, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1851 на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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