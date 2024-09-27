Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1852 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1852
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55
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Дата 29 февраля 2024
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Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 3 октября 2023
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Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 27 июня 2023
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Дата 11 мая 2023
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Дата 22 апреля 2023
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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