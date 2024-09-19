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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1852 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат MDCCCLII (1852)
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Дукат 1852
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1852
Средняя цена 350 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
2 гульдена 1852
Средняя цена 160 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
1 гульден 1852
Средняя цена 130 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1852
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1852
Средняя цена 90 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 крейцера 1852
Средняя цена 30 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 крейцер 1852
Средняя цена 4 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1852
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1852
Средняя цена 15 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1852
Средняя цена 20 $
Продажи
0 8
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