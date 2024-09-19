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1852
Бавария
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1852
Монеты Баварии 1852 года
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Золотые монеты
Дукат MDCCCLII (1852)
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
21
Дукат 1852
Средняя цена
1600 $
Продажи
1
25
Серебряные монеты
2 талера 1852
Средняя цена
350 $
Продажи
0
56
2 гульдена 1852
Средняя цена
160 $
Продажи
0
112
1 гульден 1852
Средняя цена
130 $
Продажи
0
14
1/2 гульдена 1852
Средняя цена
—
Продажи
0
2
6 крейцеров 1852
Средняя цена
90 $
Продажи
0
8
3 крейцера 1852
Средняя цена
30 $
Продажи
0
8
1 крейцер 1852
Средняя цена
4 $
Продажи
0
2
Медные монеты
1/2 крейцера 1852
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1852
Средняя цена
15 $
Продажи
0
3
Геллер 1852
Средняя цена
20 $
Продажи
0
8
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Период
1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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