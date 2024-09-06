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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1852 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 6 крейцеров 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1852
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33487 проданному на аукционе Heritage Auctions за 259 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • WAG (1)
Бавария 6 крейцеров 1852 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Бавария 6 крейцеров 1852 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Бавария 6 крейцеров 1852 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1852 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1852 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Бавария 6 крейцеров 1852 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1852 на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1852 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1852 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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