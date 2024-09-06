Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1852 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,6 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1852
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33487 проданному на аукционе Heritage Auctions за 259 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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