Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1852 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1852
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1550 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
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Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Дата 11 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 8 марта 2023
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Дата 17 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
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