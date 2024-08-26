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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1852 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1852
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1550 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Бавария 2 талера 1852 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1852 на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Бавария 2 талера 1852 на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1852 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1852 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1852 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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