Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1852 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1852
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4133 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 140 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск