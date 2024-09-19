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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1852 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1852
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4133 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 140 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.

Сохранность
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  • Künker (1)
Бавария 1/2 гульдена 1852 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1852 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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