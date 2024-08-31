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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1852 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 3 крейцера 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1852
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7098 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
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  • Russiancoin (4)
Бавария 3 крейцера 1852 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 3 крейцера 1852 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Бавария 3 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Бавария 3 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 3 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 3 крейцера 1852 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 3 крейцера 1852 на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1852 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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