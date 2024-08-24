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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1852 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1852
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 585 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 360 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2017.

Сохранность
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  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Бавария 1 гульден 1852 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Бавария 1 гульден 1852 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Бавария 1 гульден 1852 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1852 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1852 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Бавария 1 гульден 1852 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1852 на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1852 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1852 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1852 на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1852 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1852 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1852 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1852 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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