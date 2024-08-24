Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1852 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1852
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 585 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 360 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Felzmann (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Künker (4)
- UBS (2)
- WAG (3)
- Westfälische (1)
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск