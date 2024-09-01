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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1852 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат 1852 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1852 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1852
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1852 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1807 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1850 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Бавария Дукат 1852 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2017 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Бавария Дукат 1852 на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Бавария Дукат 1852 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Lanz München - December 12, 2011
Продавец Lanz München
Дата 12 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1852 на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Дукат 1852 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Дукат 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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