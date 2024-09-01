Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1852 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1852
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1852 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1807 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1850 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
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Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Lanz München
Дата 12 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
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