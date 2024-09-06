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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1852 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1852 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1852
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1852 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1244 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Zöttl (1)
Бавария 1 крейцер 1852 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1852 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 105 CZK
Бавария 1 крейцер 1852 на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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