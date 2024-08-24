Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCLII (1852) года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат MDCCCLII (1852) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат MDCCCLII (1852) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCLII (1852)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLII (1852) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 8500 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (2)
  • Künker (16)
  • Morton & Eden (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
4779 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
8643 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат MDCCCLII (1852) на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1852 года Все баварские монеты баварские золотые монеты баварские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск