Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCLII (1852) года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год MDCCCLII (1852)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLII (1852) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 8500 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Дата 26 января 2022
Сохранность XF
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Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
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Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
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Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
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Дата 4 февраля 2009
Сохранность AU
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Дата 12 марта 2008
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Дата 27 сентября 2006
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Дата 13 марта 2006
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