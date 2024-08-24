Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена 1856 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63360 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • Heritage (6)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (13)
  • Möller (2)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (10)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
  • Zöttl (1)
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Naumann - September 4, 2022
Продавец Naumann
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Бавария 2 гульдена 1856 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1856 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск