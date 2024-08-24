Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1856 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1856
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63360 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 16 декабря 2020.
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Naumann
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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