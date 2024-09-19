Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1856 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат MDCCCLVI (1856)
Средняя цена 5300 $
Продажи
1 50
Аверс
Реверс
Дукат 1856
Средняя цена 2100 $
Продажи
1 95

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1856
Средняя цена 430 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
2 гульдена 1856
Средняя цена 210 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
1 гульден 1856
Средняя цена 170 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1856
Средняя цена 90 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1856
Средняя цена 60 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
3 крейцера 1856
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1856
Средняя цена 85 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1856
Средняя цена 30 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1856
Средняя цена 25 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Геллер 1856
Средняя цена 9 $
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1856 Памятник
Средняя цена 1000 $
Продажи
2 185
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск