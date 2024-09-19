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1856
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1856
Монеты Баварии 1856 года
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Золотые монеты
Дукат MDCCCLVI (1856)
Средняя цена
5300 $
Продажи
1
50
Дукат 1856
Средняя цена
2100 $
Продажи
1
95
Серебряные монеты
2 талера 1856
Средняя цена
430 $
Продажи
0
137
2 гульдена 1856
Средняя цена
210 $
Продажи
1
61
1 гульден 1856
Средняя цена
170 $
Продажи
0
62
1/2 гульдена 1856
Средняя цена
90 $
Продажи
0
10
6 крейцеров 1856
Средняя цена
60 $
Продажи
0
16
3 крейцера 1856
Средняя цена
35 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1856
Средняя цена
85 $
Продажи
0
9
Медные монеты
1/2 крейцера 1856
Средняя цена
30 $
Продажи
0
11
1 пфенниг 1856
Средняя цена
25 $
Продажи
0
7
Геллер 1856
Средняя цена
9 $
Продажи
0
2
Памятные монеты
2 талера 1856 Памятник
Средняя цена
1000 $
Продажи
2
185
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Период
1799-1872
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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