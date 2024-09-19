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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1856 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат 1856 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1856 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1856 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52208 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
2089 $
Цена в валюте аукциона 330000 JPY
Бавария Дукат 1856 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2267 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Бавария Дукат 1856 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Бавария Дукат 1856 на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Stack's - August 17, 2023
Бавария Дукат 1856 на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
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Бавария Дукат 1856 на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Schulman - March 4, 2021
Продавец Schulman
Дата 4 марта 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1856 на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Бавария Дукат 1856 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PF65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Дукат 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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