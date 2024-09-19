Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1856 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1856
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1856 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52208 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
2089 $
Цена в валюте аукциона 330000 JPY
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 4 марта 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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