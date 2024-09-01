Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCLVI (1856) года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год MDCCCLVI (1856)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLVI (1856) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3298 проданному на аукционе Auction World за 1100000 JPY. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
5750 $
Цена в валюте аукциона 5750 USD
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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