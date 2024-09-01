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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCLVI (1856) года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат MDCCCLVI (1856) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат MDCCCLVI (1856) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCLVI (1856)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLVI (1856) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3298 проданному на аукционе Auction World за 1100000 JPY. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
4753 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Stack's - January 13, 2024
Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
5750 $
Цена в валюте аукциона 5750 USD
Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Бавария Дукат MDCCCLVI (1856) на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Дукат 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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