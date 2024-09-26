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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1856 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 6 крейцеров 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1914 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1856 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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