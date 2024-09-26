Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1856 года (Бавария, Максимилиан II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,6 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1856
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1914 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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