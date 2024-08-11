Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1856 года "Памятник" (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1856
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (185)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1856 года "Памятник". Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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