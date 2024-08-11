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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1856 года "Памятник" (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1856 года "Памятник" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1856 года "Памятник" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1856 года "Памятник". Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1718 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бавария 2 талера 1856 "Памятник" на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1856 "Памятник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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