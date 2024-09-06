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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1856 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 30 EUR. Торги состоялись 3 мая 2015.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
Бавария 3 крейцера 1856 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 3 крейцера 1856 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1856 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария 3 крейцера 1856 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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