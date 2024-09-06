Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1856 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1856
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 30 EUR. Торги состоялись 3 мая 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Höhn (1)
- KM NUMIS (1)
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск