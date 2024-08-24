Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1856 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3493 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Бавария 1 крейцер 1856 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1856 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск