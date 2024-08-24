Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1856 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,84 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1856
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3493 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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