Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1856 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1856
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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