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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1856 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе Emporium Hamburg - December 4, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1856 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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