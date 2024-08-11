Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 крейцера 1856 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,46 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1856
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 крейцера 1856 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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