Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 крейцера 1856 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1856 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1856 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 крейцера 1856 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Felzmann (6)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 крейцера 1856 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1856 года Все баварские монеты баварские медные монеты баварские монеты номиналом 1/2 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск