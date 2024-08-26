Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена 1849 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Busso Peus (2)
  • DNW (1)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (2)
  • Karamitsos (1)
  • Künker (6)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (5)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (5)
  • VL Nummus (3)
  • WAG (6)
  • WCN (1)
  • Westfälische (2)
  • Александр (1)
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Александр - January 14, 2023
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS62
Цена
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 гульдена 1849 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1849 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск