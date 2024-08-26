Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1849 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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