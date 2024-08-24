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Бавария
1849
Бавария
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1849
Монеты Баварии 1849 года
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Памятные
Золотые монеты
Дукат 1849
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
9
Дукат 1849
Односторонний оттиск. Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
3
Дукат 1849
Односторонний оттиск. Медь
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Серебряные монеты
2 талера 1849
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
5
2 гульдена 1849
Средняя цена
150 $
Продажи
0
63
1 гульден 1849
Средняя цена
140 $
Продажи
0
21
1/2 гульдена 1849
Средняя цена
90 $
Продажи
0
13
6 крейцеров 1849
Средняя цена
60 $
Продажи
0
8
3 крейцера 1849
Средняя цена
35 $
Продажи
0
13
1 крейцер 1849
Средняя цена
75 $
Продажи
0
5
Медные монеты
2 пфеннига 1849
Средняя цена
210 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1849
Средняя цена
55 $
Продажи
0
1
Геллер 1849
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
Памятные монеты
2 талера 1849 Орландо ди Лассо
Средняя цена
3500 $
Продажи
2
119
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Период
1799-1872
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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