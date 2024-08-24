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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1849 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1849
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Дукат 1849 Односторонний оттиск. Серебро
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1849 Односторонний оттиск. Медь
Средняя цена
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1849
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 гульдена 1849
Средняя цена 150 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
1 гульден 1849
Средняя цена 140 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1849
Средняя цена 90 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1849
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 крейцера 1849
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 крейцер 1849
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1849
Средняя цена 210 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1849
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1849
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1849 Орландо ди Лассо
Средняя цена 3500 $
Продажи
2 119
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