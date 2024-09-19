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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1849 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 3 крейцера 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 325 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Felzmann (1)
  • Künker (2)
  • Russiancoin (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (5)
Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе Busso Peus - July 6, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе Solidus Numismatik - September 23, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1849 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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