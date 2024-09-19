Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1849 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 325 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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- Sonntag (1)
- WAG (5)
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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