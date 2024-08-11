Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1849 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,84 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1795 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Где продать?
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