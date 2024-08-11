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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1849 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1795 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1849 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1849 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1849 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 1 крейцер 1849 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Бавария 1 крейцер 1849 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1849 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Бавария 1 крейцер 1849 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Бавария 1 крейцер 1849 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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