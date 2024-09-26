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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1849 года "Орландо ди Лассо" (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1849 года "Орландо ди Лассо" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1849 года "Орландо ди Лассо" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1849 года "Орландо ди Лассо". Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 15250 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1769 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
6981 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бавария 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1849 "Орландо ди Лассо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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