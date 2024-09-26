Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1849 года "Орландо ди Лассо" (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1849 года "Орландо ди Лассо". Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 15250 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1769 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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