Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1849 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1849 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
2648 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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