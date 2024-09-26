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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1849 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат 1849 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1849 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1849 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1849 на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
2648 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Бавария Дукат 1849 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
1359 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Бавария Дукат 1849 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1849 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1849 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1849 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Бавария Дукат 1849 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Бавария Дукат 1849 на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1849 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1849 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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