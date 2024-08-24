Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1849 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2313 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 300 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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