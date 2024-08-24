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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1849 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2313 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 300 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария 1 гульден 1849 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Heritage - August 2, 2011
Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Heritage - August 2, 2011
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 1 гульден 1849 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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