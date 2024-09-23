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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1849 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Бавария 2 талера 1849 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
477 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Бавария 2 талера 1849 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 талера 1849 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
2331 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Бавария 2 талера 1849 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 2 талера 1849 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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